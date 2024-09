Knikkebollen achter het stuur: zo blijf je wakker in de auto

Misschien ken je het wel: je tuurt op de snelweg al enige tijd in de verte en je voelt je ogen zwaar worden. Voor je het weet zit je te knikkebollen in de auto. Levensgevaarlijk natuurlijk, dus het is belangrijk om dat moment voor te zijn. Slaapwetenschapper Merijn van de Laar vertelt in de 538 Ochtendshow hoe je wakker blijft achter het stuur.

Voorbereiding is het belangrijkst, vertelt Van de Laar als eerste. "Zorg dat je voldoende uitgerust bent. Dat is niet altijd haalbaar, bijvoorbeeld als je een nachtdienst hebt gehad. Maar het is belangrijk om eerst naar jezelf te kijken."

Dutje en koffie

Voel je dat je ogen gaan dichtvallen? Zet dan de auto langs de weg op een veilige plek zodat je daar een dutje kan doen. "Liefst rond de 20 minuten. Als je te lang dut, kun je weer last krijgen van slaperigheid bij het wakker worden", aldus Van de Laar. Het klinkt misschien tegenstrijdig, maar drink ook een kopje koffie voor je dutje. Dat begint namelijk na ongeveer 20 minuten te werken, dus je wordt met een fit gevoel wakker.

Het is daarnaast goed om een thermoskan mee te nemen, gevuld met koffie of sterke thee. "Dat kan helpen om tussendoor wakker te blijven", zegt Van de Laar. "Lust je dat niet, drink dan een energiedrankje." Kauwgom kauwen kan je ook alerter maken tijdens het rijden, "maar dat effect is maar heel klein".

Niet het raam open

Wat in ieder geval niet helpt, is het raam open doen, gaan zingen of iemand te bellen. Ook suiker eten werkt niet op de langere termijn, want binnen no time krijg je een suikerdip waar je juist nog slaperiger van wordt.