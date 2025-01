Hele dag geen treinen tussen Utrecht en Driebergen-Zeist door aanrijding

Het treinverkeer tussen Utrecht Centraal en Driebergen-Zeist ligt voor de rest van de dag stil door een aanrijding op een spoorwegovergang in Bunnik tussen een graafmachine en een intercitytrein. Dat meldt de NS. Reizigers tussen Utrecht en Arnhem kunnen omreizen via Den Bosch, aldus het spoorwegbedrijf.

De aanrijding gebeurde op een overweg in Bunnik, aldus ProRail. In de intercity die reed tussen Utrecht en Arnhem zaten op het moment van de aanrijding zo'n 25 mensen, zij worden uit de trein gehaald.

Grafmachine valt stil op spoor

Volgens de politie was de graafmachine stilgevallen. De aanhangwagen van het voertuig bleef op het spoor staan en werd door de intercity geramd op de spoorwegovergang aan de Stationsweg. De machinist van de trein raakte door de aanrijding "heel licht gewond", aldus een woordvoerder van NS.

De trein staat stil op de overweg in Bunnik en heeft volgens NS veel schade opgelopen. Op beelden is te zien dat de voorkant van de trein flink gehavend is geraakt door de aanrijding.

Hulpdiensten doen onderzoek bij de gehavende trein. Beeld: KLF Media / Menno Bausch

Volgens spoorbeheerder ProRail is de schade aan het spoor aanzienlijk en is veel herstelwerk nodig. Vooral de schade aan de bovenleiding is groot, meldt een woordvoerder. Volgens De NS rijden er tot dinsdagochtend 05.00 uur geen treinen op het traject. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

Hart van Nederland/ANP