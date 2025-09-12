Terug

Komt de veerdienst tussen Groningen en Noorwegen terug?

Reizen

Vandaag, 17:37

De provincie Groningen onderzoekt de terugkeer van een veerdienst tussen de Eemshaven en Noorwegen. Een Groningse delegatie ondertekende vrijdag een intentieovereenkomst in Arendal in het zuiden van Noorwegen, waar de ferry uiteindelijk moet gaan aan- en afmeren. Een eerdere ferrydienst tussen de Eemshaven en Kristiansand stopte nadat rederij Holland Norway Lines in 2023 failliet ging.

Er wordt nu met meerdere partijen onder meer onderzocht of het mogelijk is een vaste aanlegplaats voor de veerboot in de Eemshaven aan te leggen en financieren. "Deze is randvoorwaardelijk om definitief verder te gaan met het opzetten van een nieuwe verbinding", stelt de provincie Groningen. Ook de gemeente Het Hogeland, Groningen Seaports en rederij Njordic Ferry Lines hebben de verklaring ondertekend. Het Nederlandse bedrijf mikt erop vanaf begin 2027 dagelijks op Arendal te gaan varen vanuit het noorden van Groningen.

Holland Norway Lines kwam financieel in de problemen nadat het niet meer mocht vertrekken uit de Eemshaven. Dat kwam doordat er vaak problemen waren met aanmeren. De rederij week daarom uit naar het Duitse Emden, net over de grens, en kreeg met veel annuleringen en omboekingen te maken. Er was in eerste instantie veel belangstelling voor de veerdienst naar Noorwegen. In anderhalf jaar boekten ongeveer 400.000 passagiers een overtocht.

ANP

