Dit gezin van zes gaat op wereldreis in een omgebouwde brandweerwagen

Steeds vaker gaan gezinnen met jonge kinderen op wereldreis, vermoedt stichting Wereldonderwijs door een toename aan aanvragen van lespakketten voor leerlingen die thuisonderwijs gaan krijgen. Ook familie Dresscher gaat op wereldreis voor 1 tot 2 jaar.

Eind deze week gaat het gebeuren en vertrekken Karlijn en Douwe Dresscher met hun vier kinderen naar het Midden-Oosten. Karlijn is opgegroeid in Oman en kent de regio goed.

Het gezin is goed voorbereid en heeft hun huis op wielen voor de aankomende periode - een brandweerwagen - de laatste weken een flinke opknapbeurt gegeven. "De camper die we hadden voor onze eerste reis van een half jaar, was heel klein. Zeker nu we voor langere periode en met z'n zessen zijn, hebben we meer ruimte nodig", vertelt het gezin aan Hart van Nederland.

Groeiende populariteit

Stichting Wereldschool voorziet lespakketten voor leerlingen tussen de 4 en 18 jaar oud. De afgelopen jaren zien ze een groeiende populariteit onder jonge gezinnen: "We krijgen de afgelopen jaren meer aanvragen voor lespakketten." Op reis gaan voor langere periode kan ook volgens de stichting, mits je je wel volledig uitschrijft uit Nederland. "Anders is het illegaal", laat de stichting aan Hart van Nederland weten.

Ook Karlijn herkent zich in de groeiende populariteit: "Wij zitten op Facebook ook in groepen met ouders die ook met hun gezin op wereldreis gaan. Dat is hartstikke leuk want zo kan je wel met elkaar optrekken."

Thuisonderwijs

Maar thuisonderwijs is niet voor iedereen weggelegd. Zo benadrukt een woordvoerder van stichting Wereldschool dat een taalachterstand binnen een half jaar kan ontstaan als jonge kinderen niet voldoende taalles krijgen. "Dat gaat dan met name over het verbreden van de woordenschat." Als die niet wordt verbreed, zegt de stichting, kan dat op de lange termijn de ontwikkeling van het denken verstoren.

De stichting benadrukt dat het voor leerlingen belangrijk is dat ze de mogelijkheid hebben om weer terug te kunnen instromen in het reguliere onderwijs in Nederland. "Ouders zeggen dat kinderen genoeg wereldoriëntatie mee krijgen op reis, en dat geloven wij meteen, maar ook voor taal en rekenen is aandacht nodig."