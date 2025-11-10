Terug

Druk op de wegen rondom Arnhem: stel je reis uit als het kan

Reizen

Vandaag, 08:37

Het is maandagochtend druk op de wegen rond Arnhem. Zowel op de A12 vanaf de Duitse grens als op de A50 vanuit Apeldoorn is er veel vertraging, meldt Rijkswaterstaat Verkeersinformatie. De dienst adviseert automobilisten de reis uit te stellen als dat mogelijk is.

Op de A12 gebeurde bij knooppunt Waterberg een ongeluk met een paar auto's. Ook bij knooppunt Grijsoord was er een ongeval, waardoor enkele rijstroken richting Arnhem dicht zijn. Daardoor loopt ook de file op de A50 (Apeldoorn naar Arnhem) vanaf Hoenderloo op, meldt de ANWB.

Op knooppunt Beekbergen (A1) bij Apeldoorn (Hengelo naar Apeldoorn) is een vrachtwagen geschaard en daarom is de parallelbaan richting Amersfoort gesloten. Rijkswaterstaat verwacht tot in de middag bezig te zijn met het opruimen van de gelekte diesel en het repareren van de vangrail.

Door ANP

