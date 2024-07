Echtelijke ruzies of geblunder bij het tent opzetten? Zo los je dat op

Jaarlijks gaan meer dan 3 miljoen Nederlanders kamperen. Maar die ellende met de tent opzetten...wat als je daar enorm tegenop ziet? Dan bel je Daniel. Met zijn kampeerservice zet hij alles voor je op. Voor onhandige kampeerders is zo'n tent-opzet-service een uitkomst.

Je komt op je bestemming aan en wilt lekker ontspannen, maar dan begint het gevecht met de tent. Stokken ontbreken, het doek zit in de knoop en de handleiding lijkt in de verkeerde taal geschreven. Ondertussen voel je de ogen van je mede-kampeerders in je rug prikken. Die zitten klaar om te gniffelen om je geblunder of de echtelijke ruzies die het gehannes met de tent opleveren.

Speciaal voor campinggasten die geen talent hebben voor een tent opzetten, of wiens relatie eraan onderdoor dreigt te gaan, zijn 'kampeerservices' in opmars. Professioneel voortentenopzetter Daniel van Eijgen heeft het druk. De hele zomer is hij bezig om tenten op te zetten zodat mensen meteen van hun welverdiende vakantie kunnen genieten.

'Lijkt wel een trend'

Jan (74) uit Spijkenisse schakelt de hulp van Daniel in. Door de storm en regen stortte een te grote voortent eerder in. Nu komt Daniel een nieuwe voortent voor Jan opzetten. "We blijven het hele seizoen. Iedereen die het hoort denkt: 'dat is handig'. Het lijkt wel een trend, je wordt ouder maar wil wel nog op vakantie. Vroeger deden we het zelf. Nu kan ik dat niet meer. Ik ben erg blij dat er zo'n service is."