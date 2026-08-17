'Duitsers mijden Nederlandse vakantieparken door hogere prijzen'

Duitsers boeken dit jaar veel minder vakantiewoningen in Nederland. Uit informatie die De Gelderlander heeft ingezien, blijkt dat het aantal reserveringen van Duitse gasten bij marktleider Landal is gehalveerd. Volgens de krant vinden steeds meer Duitsers een vakantie in Nederland te duur.

Volgens informatie uit een vertrouwelijke nieuwsbrief van Landal, ingezien door De Gelderlander, is het aantal boekingen uit Duitsland met 50 procent gedaald ten opzichte van vorig jaar. De vakantieparkketen wijt de terugval onder meer aan de hogere btw op vakantiewoningen en de gestegen onderhoudskosten. Ook Nederlandse vakantiegangers zouden terughoudender zijn, al zijn daar nog geen cijfers over bekend.

Hogere kosten

Landal heeft bovendien te maken met hogere kosten en terughoudende consumenten. Ook de verkoop van recreatiewoningen verloopt moeizaam. Vooral kustparken, met name in Zeeland, en duurdere vakantieparken zien de omzet teruglopen. Volgens De Gelderlander was juni voor de vakantieparkketen zelfs een dieptepunt.

De tegenvallende resultaten lijken niet alleen Landal te raken. Eerder meldde De Gelderlander al dat vakantieparken rekening hielden met 10 tot 20 procent minder Duitse gasten. Vooral parken aan de kust en in grensregio's merken die terugloop. Landal wil de genoemde cijfers niet bevestigen, maar ziet wel dat het aantal lastminuteboekingen, ook vanuit Duitsland, toeneemt.

Acties en campagnes

Met meer acties en campagnes dan ooit probeert Landal het tij te keren. Volgens een intern verslag valt het effect daarvan tot nu toe tegen.