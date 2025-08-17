Drop jij je huissleutels bij de buren als je met vakantie gaat?

Waar laat jij je huissleutel als je op vakantie gaat? Vertrouw jij je buren genoeg om je sleutel aan hen te geven, terwijl jij met een cocktail aan het strand ligt? Of speel je liever op zeker, en geef je 'm mee aan familie of vrienden? Voor veel Nederlanders is het antwoord duidelijk: de buren krijgen het vertrouwen.

Uit nieuw onderzoek van het CBS blijkt dat ruim zeven op de tien Nederlanders hun huissleutel met een gerust hart achterlaten bij de buren. Vooral ouderen en mensen in dorpen doen dat opvallend vaak.

65-plussers en dorpelingen geven makkelijker hun sleutel af. Het vertrouwen in de buren groeit met de leeftijd. Maar liefst 79 procent van de 65-plussers durft hun sleutel af te geven, terwijl dat bij jongeren tussen de 15 en 25 jaar nog geen twee derde is (64 procent).

Ook waar je woont, maakt uit. Op het platteland laat 82 procent hun sleutel achter bij de buren. In de grote stad is dat minder: 60 procent. In alle provincies zegt de meerderheid het wel te durven, maar Zuid-Hollanders zijn het meest terughoudend (67 procent). Friezen zijn het meest vertrouwend met 79 procent.

Sleutelbos over de heg

Hart van Nederland ging langs in een buurt in het Utrechtse IJsselstein waar vertrouwen nog vanzelfsprekend is. Daar zorgen buren voor elkaars plantjes, huisdieren en post, en houden ze een oogje in het zeil als iemand op vakantie is.

"Ik heb misschien wel vier, vijf setjes sleutels", zegt een man. Een andere man draait het om: "Ik ben een beetje een dromer, dus dan vergeet ik de sleutels weleens. Dan ben ik blij dat de buren die hebben." Allemaal zeggen ze dat ze het geen probleem vinden dat anderen ook hun sleutels hebben.

Het onderzoek maakt ook duidelijk: wie zich thuis voelt in zijn buurt, heeft vaker contact met buurtgenoten – en vertrouwt die ook sneller. 65-plussers zeggen bijvoorbeeld niet alleen vaker hun sleutel te geven, maar voelen zich ook meer verbonden met hun buurt dan jongeren.