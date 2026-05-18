Dinsdag mogelijk weer lange rijen op Schiphol

Reizen

Gisteren, 22:12

Schiphol kan niet uitsluiten dat er dinsdag opnieuw lange wachtrijen bij de beveiliging ontstaan, zoals maandag het geval was. "Op basis van de ontwikkeling die we vanochtend hebben meegemaakt, durven we nog niet te zeggen wat het beeld dinsdag definitief zal zijn", zegt een woordvoerder van de luchthaven.

Volgens vakbond FNV zit er meer achter de lange rijen op maandag, zoals te horen is in de video bovenaan.

Bij de security ontstonden maandag lange wachtrijen, op de dag dat de opzet van de beveiliging op de luchthaven werd aangepast. Bij meerdere vertrekhallen stonden mensen tot ver achter de incheckbalies te wachten. Inmiddels zijn de wachtrijen "nagenoeg verdwenen", aldus de woordvoerder.

Schiphol werkt sinds maandag niet meer met vijf maar met drie beveiligingsbedrijven, waarmee nieuwe bedrijven zijn opgericht waarin Schiphol ook een belang heeft. Door de nieuwe opzet zijn veel van de bijna 5000 beveiligers overgegaan naar een nieuwe werkgever. De werkwijze is gekozen om Schiphol meer grip te geven op de beveiliging, ook om chaos met lange rijen tot buiten de vertrekhallen zoals in de zomer van 2022 te voorkomen.

Op tijd op luchthaven zijn

"We hadden een lastige opstart van de nieuwe beveiligingsorganisatie door een samenloop van omstandigheden, met name door onverwachte onderbezetting van beveiligers en ICT-problemen in de ochtend die de hele dag effect hebben gehad", aldus Schiphol.

Net als maandag adviseert Schiphol reizigers dinsdag op tijd op de luchthaven te zijn. Voor vluchten binnen Europa is dat twee uur van tevoren en voor intercontinentale vluchten drie uur. "Dan hebben reizigers voldoende tijd voor check-in en de beveiligingscontrole." Ook wordt reizigers aangeraden actuele informatie in de gaten te houden, bijvoorbeeld via de Schiphol-website en luchtvaartmaatschappijen.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

