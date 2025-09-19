Nederlandse Perry zat dagen vast en is duizenden euro's kwijt na auto ongeluk Albanië

Na een ongeluk met zijn gehuurde auto zat Nederlander Perry Beenen tijdens een vakantie in Albanië dagen vast en moest hij duizenden euro's betalen. Ondanks dat Perry rechtsbijstand in heeft geschakeld is de kans klein dat hij iets van zijn geld terug ziet. Het ministerie van Buitenlandse Zaken waarschuwt sindskort expliciet voor arrestaties na verkeersongevallen.

Tijdens een vakantie van Perry en zijn gezin in het Oost-Europese land gaat mis. Op 6 augustus reizen zij in een gehuurde auto naar een stadje met 30.000 inwoners in het zuiden van het land. Wanneer Perry wegrijdt bij een hotel wordt hij in de zijkant aangereden. "In Nederland zouden we gewoon schadepapieren uitwisselen, maar hier liep het iets anders", vertelt Perry. "Direct kwam de politie en familie van de man erbij en werd de straat afgezet. Met Google Translate werd mij verteld dat ik mee moest naar het bureau. Het zou een formaliteit zijn."

Albanese gevangenis

Het bleek absoluut geen formaliteit te zijn. Eenmaal op het bureau aangekomen, bleek hij aangeklaagd te worden voor het veroorzaken van een ongeluk waarbij iemand gewond raakte. "Toen vertelde ze me dat ik hier minstens 72 uur voor vastgehouden zou worden", vertelt Perry. "Ik moest mee naar de gevangenis en dat was de laatste keer dat ik mijn vrouw zag voordat ik zes dagen later weer vrij kwam. De cel waar ik in zat leek er een uit de jaren zestig met oude, stoffige dekens en muizenkeutels in de hoek. Ik kon mijn familie niet spreken en het enige contact met de buitenwereld was met mijn advocaat."

Perry met zijn vrouw. Beeld: eigen foto

Eenmaal in de cel werd Perry gezegd dat hij op moest draaien voor tal van kosten van het ongeluk. Zo moest hij een borgtocht en ziekenhuiskosten voor de andere betrokken bestuurder betalen, in totaal zo'n twaalf duizend euro. Zijn vrouw Annelies moest van pinautomaat naar pinautomaat rennen om het benodigde geld bij elkaar te halen. "Uiteindelijk mocht ik de gevangenis uit", vertelt Perry. "We hebben staan huilen bij de ingang."

Perry wil nu anderen waarschuwen voor de gevaren van een vakantie in Albanië. "Ik ga er nooit meer heen", vertelt hij. "Het is een enorm populaire vakantiebestemming, maar het is geen Europese Unie. Er gelden heel andere regels en men spreekt amper Engels."

Ministerie van Buitenlandse Zaken

Perry blijkt niet de eerste toerist te zijn die dit is overkomen. Het Ministerie van Buitenlandse Zaken waarschuwt sinds kort expliciet voor arrestaties bij verkeersongevallen. Daarnaast moet men volgens het ministerie rekening houden met agressief rijgedrag en slechte wegen.