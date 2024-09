Aankomende week grote hinder op Brussels Airport: staking treft duizenden passagiers

Ga je volgende week op vakantie en vlieg je via Brussel naar je vakantiebestemming? Let dan even op, er gaat namelijk gestaakt worden bij de zuiderburen. Alle vertrekkende vluchten vanaf Brussels Airport worden op dinsdag 1 oktober geannuleerd vanwege de nationale staking. Hoewel aankomende vluchten mogelijk doorgaan, wordt verwacht dat ook daarvan een deel geannuleerd zal worden.

Het Belgische horecapersoneel, schoonmakers en beveiligers voeren actie voor betere arbeidsomstandigheden en eerlijkere lonen, meldt persbureau Belga. De vakbonden organiseren dinsdag een manifestatie in Brussel, waarbij naar verwachting veel beveiligingsmedewerkers van externe dienstverleners van Brussels Airport zullen deelnemen.

Om de veiligheid van passagiers en personeel te waarborgen, heeft de luchthaven alle vertrekkende vluchten geannuleerd, aldus een verklaring op de website. Brussels Airport roept passagiers op om die dag niet naar de luchthaven te komen.

