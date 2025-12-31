Volg Hart van Nederland
Kinderdagverblijf Dordrecht dicht om schreeuwende medewerkers

Vandaag, 11:31 - Update: 2 uur geleden

Een kinderdagverblijf in Dordrecht moet per direct sluiten omdat medewerkers verkeerd met kinderen omgingen. Ze schreeuwden tegen de kinderen, intimideerden hen en traden hardhandig op. Volgens de gemeente Dordrecht was de emotionele en fysieke veiligheid van de kinderen niet op orde bij Happy4Kids.

De misstanden kwamen aan het licht na een controle van de GGD Zuid-Holland Zuid in november. Inspecteurs bekeken camerabeelden van de locatie en zagen meerdere zorgwekkende situaties. Zo vroeg een kind om een glas melk, waarop een medewerker reageerde met de woorden: "Wie denk je dat je bent joh, mafketel?"

Op andere beelden is te zien hoe een peuter die op een bank stond, aan zijn arm over een tafel werd getrokken.

Harde bevelen

Contact tussen medewerkers en kinderen bestond volgens de GGD vooral uit harde bevelen. Daarbij werden onder meer teksten geroepen als: "ga zitten, ga zitten!", "ga lopen, ga lopen!" en "Hou je mond, hou je mond, hou je mond, hou je mond, hou je mond".

De gemeente spreekt van ernstige problemen met het bieden van een veilige omgeving voor de kinderen. Twee medewerkers zijn inmiddels op non-actief gesteld.

De erkenning van de kinderopvang is per direct ingetrokken. Dat betekent dat de locatie niet langer kinderen mag opvangen. Op 7 januari wordt het kinderdagverblijf ook officieel geschrapt uit het landelijke register kinderopvang.

Door ANP

