Bastiaan is doorbreken rouwstoet zat: 'Wat als jouw vader in die auto ligt?'

Heb nou eens éven geduld. Dat is wat uitvaartverzorger Bastiaan Verhoeckx (27) vraagt, want hij maakt het steeds vaker mee dat fatbikers, pakketbezorgers en andere gehaaste mensen de rouwstoet doorbreken. Los van dat het levensgevaarlijke situaties oplevert voor Bastiaan, die voor de stoet uitloopt, is het ook nog eens respectloos én verboden. Zijn oproep: doe eens rustig aan.

En die oproep heeft hij een half jaar geleden al op TikTok geplaatst. Dat bericht heeft inmiddels bijna een miljoen mensen weten te bereiken en afgelopen zaterdag plaatste hij de video opnieuw, maar dan op Instagram. Ook daar weer groot succes, want veel mensen spreken er schande van dat – in het geval waarover hij spreekt in zijn video – een fatbiker de stoet doorkruist.

Rouwstoet met dashcam?

Bastiaan heldert op: "Het gaat dus niet alleen om fatbikers, maar ook andere mensen die voorbij racen en inhalen. Maar ze vergeten dat hier meer achter zit. Het is een heel bijzondere rit. Wat als jouw vader, oom of dochter in die auto ligt? Zo'n inhaalactie leidt alleen maar af."

Op sommige locaties van zijn werkgever Dela loopt Bastiaan al niet eens meer voor de auto uit. "Bijvoorbeeld bij onze locatie in Apeldoorn. Vroeger stapten mijn collega's even de weg op, hielden het verkeer tegen en dan ging de stoet de weg op. Maar dat gaat niet meer." Het woord 'dashcam' is zelfs al gevallen, stelt Bastiaan met een bedrukt gemoed: "We overwegen om die te installeren."