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Kabinet wil telefoon ook weg tijdens schoolpauze: 'Thuis of in de kluis'

Kabinet wil telefoon ook weg tijdens schoolpauze: 'Thuis of in de kluis'

Opvoeding

Vandaag, 13:11

Even in de pauze je telefoon erbij pakken op het schoolplein of in de aula: als het aan het kabinet ligt, wordt ook dat verleden tijd. Staatssecretaris Judith Tielen van Onderwijs wil dat vanaf 1 januari 2027 op alle basis- en middelbare scholen de norm 'thuis of in de kluis' geldt.

Sinds 2024 geldt al een verbod op telefoons in de klas. Veel scholen hebben de regels inmiddels verder aangescherpt en willen dat leerlingen hun telefoon thuislaten of in een kluis bewaren. De eerste resultaten daarvan zijn volgens het kabinet positief.

Hoe denkt Nederland over het smartphonegebruik op school? In april vroeg Hart van Nederland het aan mensen op straat:

Mobiele telefoons op school, kunnen ze gewoon in de tas blijven of moeten ze volledig geband worden?

Ook geen telefoon in de pauze

Het kabinet wil nu afspraken maken met het onderwijs om die strengere aanpak de norm te maken. Dat betekent dat leerlingen hun telefoon ook niet meenemen naar bijvoorbeeld het schoolplein of de aula tijdens een pauze.

De maatregel maakt deel uit van een reeks plannen die kinderen beter moeten beschermen in de onlinewereld.

Minimumleeftijd sociale media

Staatssecretaris Willemijn Aerdts van Digitale Economie wil kinderen onder meer beschermen tegen "verslavende algoritmes, schadelijke beelden en ongewenst contact".

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Een deel van de plannen was al eerder bekend. Zo wil het kabinet in Europa een minimumleeftijd van 15 jaar voor sociale media regelen, zolang die niet veilig zijn voor kinderen.

Door ANP
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