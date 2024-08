Steeds meer ouders kiezen voor een au pair, een goed idee?

Veel ouders worstelen momenteel met de hoge kosten en lange wachtlijsten van kinderdagverblijven. Een stuk meer ouders dan vorig jaar kiezen daarom tegenwoordig voor een au pair als alternatief.

Dat ziet Suzanne van Dijk-Beemster. Zij heeft haar eigen au pair bureau. Hoewel het klinkt als iets voor de elite, liggen de prijzen op papier een stuk lager. "Mensen hebben nog steeds een beetje het beeld dat je wel heel rijk moet zijn en in een groot huis moet wonen, maar dat is helemaal niet meer zo. Het is vaak zelfs een goedkopere optie", zegt ze tegen Hart van Nederland.

Mensen zijn volgens woordvoerder Gjalt Jellesma van Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang ( BOiNK) verplicht om een au pair 340 euro per maand te betalen. "Dat is een stuk minder dan die 1.500 euro die sommige ouders voor een kinderdagverblijf moeten neertellen", aldus Van Dijk-Beemster.

Dat de prijzen voor de kinderopvang hoog zijn, is een gegeven. Betaalbare of zelfs gratis kinderopvang zijn ambitieuze ideeën van het nieuwe kabinet:

1:53 Nieuwe kabinet wil bijna gratis kinderopvang, maar hoe?

Niet voor iedereen

Hoewel het klinkt als een aantrekkelijk alternatief, wordt nog wel eens vergeten dat je met die 340 euro nog niet klaar bent. Het is daarom niet voor iedereen een oplossing, aldus Jellesma van BOiNK. "Je moet ten eerste een extra slaapkamer hebben. Kost en inwoning moet je ook verzorgen. In de praktijk kom je dus op een hoger bedrag uit."

Van Dijk-Beemster kan dit beamen. Mensen krijgen ook te maken met hoge plaatsingskosten die je in één keer moet kunnen ophoesten, legt zij uit. Tevens komt er veel administratie aan te pas. Een au pair moet bijvoorbeeld worden ingeschreven bij de gemeente.

Het gezin van Reny Stark is een voorbeeld van een gezin dat recent voor een au pair heeft gekozen. Zie op bovenstaande video hoe zij dit ervaren.

Lees ook: Driekwart ouders betaalt meer dan maximale uurprijs voor kinderopvang

Tekort aan gastouders

Hoewel een au pair voor sommige mensen de beste oplossing blijkt, is Jellesma voorstander van gastouderschap, mogelijk aan huis. Er is echter wel een tekort aan gastouders. "Veel pedagogisch medewerkers zitten thuis en de vraag is groot. De perfecte oplossing voor het probleem lijkt er voorlopig niet te zijn."