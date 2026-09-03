72 leerlingen overtreden regels, hele schoolreis Praag afgebroken

Een schoolreis naar Praag van zo'n 150 vwo-leerlingen uit Groningen wordt voortijdig afgebroken, nadat 72 leerlingen zich niet aan de regels hielden. Ze gingen 's nachts tegen de afspraken in op pad, dronken alcohol of deden beide. Daarom moet de hele groep van het H.N. Werkman Stadslyceum een dag eerder naar huis. Dat meldt Dagblad van het Noorden.

De vijfdeklassers waren sinds het begin van de week in Praag voor culturele en sociale activiteiten. Voor vertrek waren duidelijke afspraken gemaakt: alcohol drinken was niet toegestaan en na middernacht mochten de leerlingen hun hostel niet meer verlaten.

Bijna helft houdt zich niet aan regels

Toch hielden 72 leerlingen zich volgens een woordvoerder van Openbaar Onderwijs Groningen niet aan die afspraken. Het gedrag leidde volgens de school niet tot verdere incidenten. De betrokken leerlingen hebben inmiddels excuses aangeboden aan hun medeleerlingen, aldus de krant.

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Normaal gesproken wordt een leerling die de regels overtreedt naar huis gestuurd. Bij een groep van 72 was dat praktisch niet te regelen. Daarom is besloten alle ongeveer 150 leerlingen eerder naar Groningen te laten terugkeren.

De leerlingen missen hierdoor één excursiedag. Ze zouden donderdagavond met de bus naar huis vertrekken, maar doen dat nu al donderdagochtend.

Vrijdag verplicht naar school

Voor de 72 leerlingen die zich niet aan de afspraken hielden, krijgt de schoolreis nog een staartje. Zij moeten zich vrijdag op school melden. Daar volgt een gesprek over hun gedrag en moeten ze de rest van de dag huiswerk maken. De andere leerlingen zijn vrijdag vrij.