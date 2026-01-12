Scholen in noorden blijven maandagochtend dicht om gladheid

Meerdere middelbare scholen in de noordelijke provincies blijven maandagochtend dicht vanwege de voorspelde gladheid. Tot in de ochtend geldt daar code oranje van het KNMI voor ijzel.

Op het Praedinius Gymnasium in de stad Groningen vervallen maandag alle lessen. De vierde en de vijfde klas hebben onlineles. Het Winkler Prins in Veendam en RSG Ter Apel hebben de eerste drie lesuren geschrapt.

Op het Willem Lodewijk Gymnasium in de stad Groningen, het Bornego College en het Kei College in Heerenveen, het Leeuwarder Lyceum in Leeuwarden, het Dr. Nassau College in Assen en Plein Joure gaan in elk geval de eerste twee lesuren niet door. Dat geldt ook voor mbo-instelling Firda, die locaties heeft in onder meer Leeuwarden, Heerenveen, Drachten en Dokkum.

Op VO Eemsdelta in Appingedam beginnen de lessen om 11.00 uur "om iedereen de mogelijkheid te geven om bij daglicht en zo veilig mogelijk naar school te komen". Ook op het Roelof van Echten College in Hoogeveen en CSG Anna Maria van Schurman in Franeker start de schooldag later.