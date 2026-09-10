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Steeds vaker ruzie tussen ouders en scholen

Steeds vaker ruzie tussen ouders en scholen

Opvoeding

Vandaag, 14:04

Steeds vaker lopen ruzies tussen ouders en scholen zo hoog op dat een landelijke geschillencommissie moet ingrijpen. Daarvoor waarschuwt de Onderwijsraad. De raad ziet dat nieuwe onderwijsregels kunnen leiden tot meer spanningen tussen ouders en scholen.

Voor veel ouders draait het om één belangrijke vraag: krijgt mijn kind wel de hulp die nodig is op school? Ouders kunnen extra ondersteuning vragen, maar het is niet altijd duidelijk wat een school moet bieden. Daardoor denken ouders en scholen soms verschillend over wat nodig is en ontstaan er sneller conflicten.

Conflicten in het onderwijs tussen ouders en leraren komen steeds vaker voor. Hieronder zie je een reportage over hoe leraren met een VR-bril oefenen in het omgaan met agressieve ouders:

Van scheldpartijen tot dreigementen: leraren trainen nu in virtual reality

Gevolgen nieuwe regels

Volgens de Onderwijsraad wordt bij zulke problemen vaak gekeken naar de manier waarop ouders en scholen met elkaar omgaan. Maar ook de regels zelf kunnen voor spanningen zorgen. Daarom vindt de raad dat de overheid beter moet kijken naar de gevolgen van nieuwe onderwijsregels voor de relatie tussen ouders en scholen. De raad hoopt dat zo voorkomen kan worden dat meningsverschillen steeds vaker uitgroeien tot langdurige conflicten.

Door Redactie Hart van Nederland
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