Populairste babynamen 2024: grote verschillen tussen stad en provincie

Noah en Emma waren in 2024 opnieuw de meest gekozen babynamen in Nederland, zo blijkt uit gegevens van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Voor Noah is het zelfs het zesde opeenvolgende jaar aan de top. De naam werd afgelopen jaar 922 keer aan een pasgeboren jongetje gegeven, terwijl Emma 657 keer als meisjesnaam werd gekozen.

Naast traditionele namen winnen genderneutrale namen aan populariteit. Charlie was in 2024 de meest gekozen naam die zowel voor jongens als meisjes werd gebruikt. De naam werd exact 156 keer voor beide geslachten geregistreerd. Andere genderneutrale namen zoals Jip ( 322 keer gegeven), Lou (245 keer gegeven), Bowie (147 keer gegeven), Riley (154 keer gegeven) en Robin (132 keer gegeven) werden ook vaak gebruikt.

Verschillen tussen stad en provincie

De SVB meldt dat de keuzes per provincie uiteenliepen. Noah was de populairste jongensnaam in zeven provincies, waaronder Noord-Holland en Zuid-Holland. Emma stond in Groningen en Noord-Brabant bovenaan. In grote steden waren de verschillen nog groter. Zo was Adam favoriet in Amsterdam en Den Haag, terwijl Mohammed populair bleef in Rotterdam. Bij meisjes waren Olivia, Noor en Inaya de meest gekozen namen in respectievelijk Amsterdam, Utrecht en Rotterdam.

Top 15 gegeven meisjesnamen in 2024 1. Emma: 657 baby's geboren met die naam 2. Olivia: 634 baby's geboren met die naam 3. Nora: 614 baby's geboren met die naam 4. Julia: 607 baby's geboren met die naam 5. Sophie: 581 baby's geboren met die naam 6. Mila: 579 baby's geboren met die naam 7 . Noor: 547 baby's geboren met die naam 8 . Yara: 539 baby's geboren met die naam 9 . Sara: 492 baby's geboren met die naam 10. Zoë: 487 baby's geboren met die naam 11. Tess: 459 baby's geboren met die naam 12. Elin: 457 baby's geboren met die naam 13. Luna 450 baby's geboren met die naam 14. Maeve: 447 baby's geboren met die naam 15. Milou: 447 baby's geboren met die naam

Verschuivingen in top 10

De top 10 toont een verschuiving in populariteit. Bij de jongens steeg Mees naar de zesde plek, en Adam was een opvallende nieuwkomer op plaats tien. Bij meisjesnamen bleef Olivia stabiel op de tweede plaats, terwijl Nora van plek zes naar drie schoof.

Top 15 gegeven jongensnamen 2024 1. Noah: 922 baby's geboren met die naam 2. Luca: 755 baby's geboren met die naam 3. Lucas: 730 baby's geboren met die naam 4. Liam: 660 baby's geboren met die naam 5. Sem: 618 baby's geboren met die naam 6. Mees: 606 baby's geboren met die naam 7. Noud: 582 baby's geboren met die naam 8. Levi: 579 baby's geboren met die naam 9. James: 557 baby's geboren met die naam 10. Adam: 538 baby's geboren met die naam 11. Finn: 529 baby's geboren met die naam 12. Daan: 519 baby's geboren met die naam 13. Sam: 514 baby's geboren met die naam 14. Milan: 506 baby's geboren met die naam 15. Luuk: 473 baby's geboren met die naam

Volgens Gerrit Bloothooft, naamdeskundige van de Universiteit Utrecht, weerspiegelen de verschillen in populaire namen ook culturele diversiteit. "In steden zien we vaker namen die hun oorsprong hebben in verschillende religies en tradities, zoals Adam en Mohammed," legt hij uit. De spellingvarianten van Mohammed, zoals Mohamed en Muhammed, benadrukken deze diversiteit.

In totaal werden in 2024 tot en met november 84.990 jongens en 80.604 meisjes geboren, aldus de SVB. De organisatie baseert deze cijfers op aanvragen voor kinderbijslag, die verplicht is na de geboorte van een kind.

