Nederland ergert zich massaal aan telefoongebruik aan eettafel

Nederlanders willen vooral gezellig samen eten, en een telefoon hoort daar niet bij. Uit nieuw onderzoek blijkt dat een overgrote meerderheid zich enorm ergert aan schermen aan tafel. Vooral de zorgen over wat kinderen daarvan leren, groeien hard: veel ouders vrezen dat zij verkeerd sociaal gedrag overnemen als de telefoon tijdens het eten 'normaal' wordt.

Uit nieuw onderzoek van in opdracht van Table du Sud blijkt dat 84 procent zich stoort aan telefoongebruik tijdens het eten. Volgens 82 procent van de respondenten maakt het gesprekken minder goed. Vooral de gevolgen voor kinderen zorgen voor onrust: 90 procent vreest dat zij verkeerd sociaal gedrag aanleren als de telefoon aan tafel normaal wordt.

Het onderzoek onder 1003 Nederlanders laat zien dat vrouwen veel harder oordelen over telefoongebruik tijdens het eten dan mannen. Van de vrouwen ergert 91 procent zich eraan, bij mannen is dat 77 procent. Ook vinden vrouwen vaker dat kinderen door meekijkende ouders verkeerd gedrag oppikken. Toch gebruikt slechts 13 procent van alle ondervraagden zijn eigen telefoon tijdens de maaltijd.

Wie zelf tijdens de maaltijd de telefoon weglegt, laat zien hoe waardevol aandacht voor elkaar is. gedragswetenschapper Wouter van den Bos

Expert: kinderen kijken alles af aan tafel

Gedragswetenschapper Wouter van den Bos, universitair hoofddocent ontwikkelingspsychologie aan de Universiteit van Amsterdam, zegt tegen de opstellers van het onderzoek: "Het gebruik van telefoons aan tafel laat zien hoe belangrijk het voorbeeldgedrag van ouders is." Hij legt uit dat kinderen vooral leren door te kijken. "Ouders laten vaak onbewust zien dat schermen belangrijker zijn dan sociale interactie. Wie zelf tijdens de maaltijd de telefoon weglegt, laat zien hoe waardevol aandacht voor elkaar is."