Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Nederland ergert zich massaal aan telefoongebruik aan eettafel

Opvoeding

Vandaag, 22:10

Link gekopieerd

Nederlanders willen vooral gezellig samen eten, en een telefoon hoort daar niet bij. Uit nieuw onderzoek blijkt dat een overgrote meerderheid zich enorm ergert aan schermen aan tafel. Vooral de zorgen over wat kinderen daarvan leren, groeien hard: veel ouders vrezen dat zij verkeerd sociaal gedrag overnemen als de telefoon tijdens het eten 'normaal' wordt.

Uit nieuw onderzoek van in opdracht van Table du Sud blijkt dat 84 procent zich stoort aan telefoongebruik tijdens het eten. Volgens 82 procent van de respondenten maakt het gesprekken minder goed. Vooral de gevolgen voor kinderen zorgen voor onrust: 90 procent vreest dat zij verkeerd sociaal gedrag aanleren als de telefoon aan tafel normaal wordt.

Het onderzoek onder 1003 Nederlanders laat zien dat vrouwen veel harder oordelen over telefoongebruik tijdens het eten dan mannen. Van de vrouwen ergert 91 procent zich eraan, bij mannen is dat 77 procent. Ook vinden vrouwen vaker dat kinderen door meekijkende ouders verkeerd gedrag oppikken. Toch gebruikt slechts 13 procent van alle ondervraagden zijn eigen telefoon tijdens de maaltijd.

Wie zelf tijdens de maaltijd de telefoon weglegt, laat zien hoe waardevol aandacht voor elkaar is.

gedragswetenschapper Wouter van den Bos

Expert: kinderen kijken alles af aan tafel

Gedragswetenschapper Wouter van den Bos, universitair hoofddocent ontwikkelingspsychologie aan de Universiteit van Amsterdam, zegt tegen de opstellers van het onderzoek: "Het gebruik van telefoons aan tafel laat zien hoe belangrijk het voorbeeldgedrag van ouders is." Hij legt uit dat kinderen vooral leren door te kijken. "Ouders laten vaak onbewust zien dat schermen belangrijker zijn dan sociale interactie. Wie zelf tijdens de maaltijd de telefoon weglegt, laat zien hoe waardevol aandacht voor elkaar is."

Door Redactie Hart van Nederland

Lees ook

Constant aan je scherm geplakt: hoe herken je een telefoonverslaving?
Constant aan je scherm geplakt: hoe herken je een telefoonverslaving?
Schade door appen achter het stuur? Vanaf december draai je zelf op voor de kosten
Schade door appen achter het stuur? Vanaf december draai je zelf op voor de kosten
Stop je telefoon maar in een zakje: docent bedenkt oplossing voor telefoonverslaving in klas
Stop je telefoon maar in een zakje: docent bedenkt oplossing voor telefoonverslaving in klas

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.