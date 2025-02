Kinderen krijgen nu speciaal les over weersextremen: 'Zodat wereld niet over 100 jaar ontploft'

Basisschool IKC de Lindelaar in Drenthe is de eerste school in Nederland die structureel lessen geeft over extreem weer. In samenwerking met natuureducatieorganisatie IVN leren leerlingen van groep 7 en 8 hoe ze om moeten gaan met hittegolven, stortbuien en overstromingen. Hart van Nederland was woensdag aanwezig bij de eerste les die werd gegeven, is te zien in bovenstaande video.

De lessen bestaan uit theorie en praktijk. Zo bouwen leerlingen bijvoorbeeld een stad in een waterbak om te zien wat er gebeurt bij een flinke stortbui. "Het gaat vooral om doen en leren, maar ook om nadenken over oplossingen", zegt een woordvoerder van de school. Volgens Matthijs ter Bork van IVN Drenthe is IKC de Lindelaar de eerste basisschool die na de voorjaarsvakantie start met deze lessen. "Er is een landelijk lespakket ontwikkeld, maar de Lindelaar loopt hierin voorop."

De lessen worden niet alleen door leraren gegeven, maar soms ook door experts uit de regio. Dit zijn vaak vrijwilligers, maar niet elke gemeente heeft voldoende deskundigen beschikbaar. "Sommige lessen worden in samenwerking met het waterschap of andere partners gegeven", legt Ter Bork uit. Leerlingen worden ook gestimuleerd om zelf met ideeën te komen. Als ze slimme oplossingen bedenken voor extreem weer, kijkt de school of de gemeente er iets mee kan doen. Dit kan leiden tot aanpassingen op het schoolplein of in de omgeving.

Ontploft de wereld?

Leerlingen vinden het wel interessant, vertellen ze in bovenstaande video. "Het is belangrijk om dit soort lessen te hebben, als we het niet zouden hebben zouden we misschien ook dingen uitstoten en dat dan over een paar honderd jaar de wereld ontploft..."