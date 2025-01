Viaplay verhoogt opnieuw de prijzen: dit ga je betalen

Wie graag films, series of sport kijkt via Viaplay, moet opletten: de streamingdienst verhoogt per 3 februari 2025 de prijzen. Viaplay noemt stijgende kosten als reden voor deze prijsverhoging. In dit artikel leggen we uit wat er precies verandert en wat dit voor jou betekent.

Dit is niet de eerste keer dat Viaplay de prijzen verhoogt. In mei 2024 vond er ook al een verhoging plaats, zoals te zien is in de bovenstaande video.

Vanaf februari moeten we dieper in de buidel tasten om Max Verstappen over de racebaan te zien scheuren tijdens de Formule 1. Viaplay voert opnieuw een prijsverhoging door voor het standaard maandabonnement. De prijs stijgt van €17,99 naar €21,99 per maand, wat betekent dat je €4 per maand meer betaalt. Dit is de tweede prijsverhoging in korte tijd.

Daarnaast keert het jaarabonnement terug, waarvoor je €19,99 per maand betaalt. Dit is iets goedkoper dan een maandabonnement, maar je zit er wel langer aan vast.

Basisvariant

Naast de standaardabonnementen introduceert Viaplay ook een goedkopere optie: een basis maandabonnement (€16,99 per maand). Dat klinkt aantrekkelijk maar let op: bij deze goedkopere varianten krijg je wél te maken met reclame. Zit je net lekker in een romcom of spannende actiethriller, dan kan het zomaar zijn dat je tussendoor advertenties te zien krijgt.

Advertenties tijdens sport

Viaplay belooft dat live sportwedstrijden niet onderbroken worden door reclames. Je zult dus geen advertenties zien terwijl je op het puntje van je stoel zit en je favoriete topsporter aanmoedigt. Wel kunnen er reclames worden getoond voor en na de wedstrijd, tijdens de rust bij voetbalwedstrijden of in time-outs bij darts.

Volg je regelmatig de Formule 1? Dan krijg je te maken met splitscreen-advertenties. Dit betekent dat je de race blijft zien, maar een deel van je scherm wordt gebruikt voor reclame. Volgens Viaplay verschijnen deze advertenties alleen op “zorgvuldig geselecteerde momenten”.

Bestaande abonnees

Ben je al abonnee bij Viaplay? Dan verandert je abonnement per 3 februari 2025. Jouw huidige abonnement wordt omgezet naar een basisabonnement, wat betekent dat je voortaan reclames te zien krijgt.

Wil je zonder advertenties kijken? Dan moet je upgraden naar het standaardabonnement. Heb je een Viaplay-abonnement via een provider, zoals KPN of Ziggo? Dan krijg je via hen bericht over de aanstaande wijzigingen.

Viaplay noemt de prijsverhoging "realistisch" en zegt dat deze nodig is vanwege stijgende operationele kosten en hogere licentiekosten voor uitzendrechten van topsport.