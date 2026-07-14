Van impulsaankoop tot miskoop: dit namen vakantiegangers tóch mee naar huis

Op vakantie is de verleiding soms groot om nét iets meer mee naar huis te nemen dan de bedoeling was. Van opvallende souvenirs tot impulsaankopen waar later toch spijt van komt.

Radio 538 stelde luisteraars van De 538 Ochtendshow de vraag: welke vakantieaankoop bleek achteraf een grote vergissing? Dat leverde bijzondere verhalen op over aankopen die op de vakantiebestemming een goed idee leken, maar thuis of onderweg toch anders uitpakten. Zoals een varkenspoot die nog een autoritje van 14 uur moest 'overleven' en een beeld van een giraffe van 1,60 meter lang.

Benieuwd welke miskopen de luisteraars deden? Bekijk de video hierboven.