Tweedehands auto's populairder dan ooit: recordaantal verkocht

Kopen en besparen

Vandaag, 10:41 - Update: 59 minuten geleden

In Nederland is vorig jaar een recordaantal tweedehands auto's verkocht. In totaal wisselden 2.124.429 gebruikte auto's van eigenaar, meldt autobrancheorganisatie BOVAG. De stijgende prijzen van nieuwe auto's spelen daarbij een grote rol. In 2025 werden 388.024 nieuwe auto's op kenteken gezet, aanzienlijk minder dan het aantal verkochte occasions.

Autobedrijven verkochten in 2025 maar liefst 1,4 miljoen tweedehands auto's. Ook dat is een record. Opvallend is dat een kwart van deze auto's hybride of volledig elektrisch is.

Tussen particulieren werden 739.433 auto's verkocht, het hoogste aantal sinds 2020. Van deze verkopen was 11 procent een hybride of elektrische auto.

Polo

De populairste occasion van 2025 was de Volkswagen Polo. Daarvan werden 71.308 exemplaren verkocht. Op de tweede plek staat de Volkswagen Golf (69.408 registraties), gevolgd door de Opel Corsa (44.191 registraties).

Door ANP

