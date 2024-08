Nog recht op toeslagen? Zo voorkom je dat je honderden euro's misloopt

Heb je nog recht op zorgtoeslag, kindgebondenbudget of huurtoeslag uit 2023? Dan kun je deze toeslagen alleen dit weekend nog met terugwerkende kracht aanvragen. Zo voorkom je dat je honderden euro's misloopt.

Volgens de Dienst Toeslagen vragen ruim 1 op de 10 huishoudens met recht op zorgtoeslag, huurtoeslag of kindgebondenbudget, deze toeslagen niet aan. Zij lopen daardoor honderden euro's mis.

Wie komt in aanmerking?

Of je in aanmerking komt voor een toeslag, hangt af van je inkomen. Hoe meer je verdient, hoe lager de toeslag. Als je in 2023 tot €25.000 per jaar verdiende, heb je nog recht op de maximale zorgtoeslag van €154 euro per maand.

Bij een inkomen van €29.000 euro is het €110 euro per maand. Verdiende je meer dan €38.520 euro in 2023, dan krijg je geen zorgtoeslag. Heb je een toeslagpartner? Dan heb je op basis van jullie gezamenlijke inkomen mogelijk nog recht op toeslagen.

Proefberekening

Op de site van De Belastingdienst kun je een proefberekening maken en checken of je nog recht heb op toeslagen. Via Mijn Toeslagen kun je toeslagen direct aanvragen. Doe dit uiterlijk 1 september, anders kan je je toeslagen van 2023 niet meer aanvragen.

Let op: de toeslagen die je aanvraagt voor 2023 lopen automatisch door in 2024. Daarom is het belangrijk om goed te controleren of jouw gegevens nog kloppen. Als je in 2024 meer bent gaan verdienen, heb je mogelijk geen recht meer op toeslagen.

De hoogte van de toeslagen en het inkomen om in aanmerking te komen voor een toeslag verschillen per jaar. Verdien je meer dan de inkomensnorm en ontvang je toch toeslagen, dan moet je het te veel ontvangen bedrag later terugbetalen.