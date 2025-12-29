Nog nooit zoveel Tikkies verstuurd als in 2025

Nederlanders hebben in 2025 opnieuw massaal gebruikgemaakt van Tikkie. Het aantal verstuurde betaalverzoeken én het totaalbedrag bereikten dit jaar een nieuw record, meldt ABN AMRO. Daarmee verbreekt de betaalapp zijn eigen record van vorig jaar.

In totaal werden er ruim 170 miljoen Tikkies verstuurd, goed voor een bedrag van 8,5 miljard euro. Dat is een flinke stijging ten opzichte van vorig jaar, toen 157 miljoen betaalverzoeken werden verstuurd met een gezamenlijke waarde van 7,4 miljard euro. De gemiddelde Tikkie kwam dit jaar uit op 50,03 euro, bijna drie euro meer dan in 2024.

Mijlpaal

De betaalapp passeerde in 2025 ook een bijzondere mijlpaal: sinds de introductie in 2016 is Tikkie inmiddels meer dan 1 miljard keer gebruikt.

Bijna negen op de tien betaalverzoeken worden binnen 24 uur terugbetaald. Bijna een kwart zelfs al binnen een minuut. Vooral kosten voor eten worden vaak via de app verrekend. Het meest gebruikte omschrijvingswoord is ‘eten’, gevolgd door ‘boodschappen’, ‘lunch’, ‘etentje’ en ‘pizza’.

Drukste momenten

Koningsdag en Koningsnacht behoren tot de drukste momenten van het jaar. Zaterdag 26 april was zelfs de drukste dag ooit voor Tikkie, met bijna 695.000 betalingen. Ook 23 mei was opvallend populair, met bijna 700.000 afgerekende verzoeken. Volgens ABN AMRO is dat te verklaren doordat veel Nederlanders die dag hun vakantiegeld ontvingen.

Naast losse betaalverzoeken groeit ook het gebruik van Groupie, de functie waarmee groepen gezamenlijke uitgaven kunnen bijhouden en verrekenen. In 2025 steeg het aantal Groupie-gebruikers naar ruim 600.000. Daarnaast kregen meer dan 1 miljoen mensen hun statiegeld terug via een Tikkie.

Ook zakelijk wordt de app steeds vaker ingezet. Sinds dit jaar kunnen ondernemers met een zakelijke rekening bij een andere bank ook gebruikmaken van Tikkie. Eind 2025 telde de betaalapp ruim 37.000 zakelijke gebruikers, die samen meer dan 930 miljoen euro ontvingen.