Lingeriemerk Sapph uitgekleed: verdwijnt deze winkel ook uit het straatbeeld?

Het gaat niet goed met het lingeriemerk Sapph. Voor de coronacrisis was het een bruisende keten met 130 filialen in ons land, maar nu zijn daar nog maar vijf van over. Online klagen veel klanten over bestellingen die niet worden geleverd en een onbereikbare klantenservice.

Op Trustpilot geven de 2615 klanten het bedrijf een 1,6 van de 5 sterren. "Bestel hier niet! Ze reageren nergens op", schrijft Marielle. "Wat een drama. Wel besteld en betaald maar uiteraard niets ontvangen", aldus Ellen. En dat is slechts een kleine greep uit de talloze reacties, die overwegend dezelfde toon hebben.

Zo'n duizend gedupeerden hebben zich verenigd op Facebook, in de besloten groep 'Sapph Slachtoffers'. Ook hier zijn niet geleverde bestellingen en een niet reagerende klantenservice terugkerende thema's.

Pre-orders

Eigenaar Olaf Wagenaar erkent tegenover het AD dat er leveringsproblemen zijn. Hij legt de schuld bij het pre-order-systeem, waarbij de lingerie pas geproduceerd wordt als er een ronde aan bestellingen binnen is.

"We hadden moeten melden dat het langer kon duren voor zij hun aankoop zouden ontvangen", steekt hij de hand in eigen boezem. "Maar ik beloof bij deze dat iedereen binnen een maand zijn gekochte spullen krijgt. En wie daar niet op kan wachten, krijgt het geld terug."