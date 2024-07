Lindsy's kinderen hebben weer speelgoed door werk van stichting

De gezinnen die wel wat financiële hulp kunnen gebruiken in Drachten en omgeving kunnen opgelucht ademhalen. Het werk van Stichting Dok16 wordt voortgezet. Belangrijk, omdat voor veel mensen extra uitgaven tijdens zomervakantie, feestdagen of school niet op te brengen zijn.

Zo is Lindsy blij dat ze voor haar kinderen wat speelgoed voor komende zomer kan ophalen, want als alleenstaande moeder is het sappelen om het hoofd boven water te houden, laat staan dat er geld is voor extra's.

Wil jij Hart van Nederland op het startscherm van je telefoon? Ben jij fan van de website van Hart van Nederland en wil je die standaard op het startscherm van je telefoon? Dat kan! Op deze manier download je Hart van Nederland op iOS of Android en heb je altijd een icoontje op je startscherm staan, net als andere nieuwsapps.

Even leek het erop dat er een einde zou komen aan het goede werk. Het bedrijf waar de stichting was ondergebracht, stopte ermee. Dat betekende dat de stichting een nieuw onderkomen moest zoeken dat was om allerlei redenen niet haalbaar.

Een andere stichting neemt nu het werk over. Cliënten zijn er superblij mee. "Ik schiet er bijna van vol", zegt Lindsy. "Zonder de hulp zou het toch allemaal een stuk minder leuk zijn."

Moeilijk vaarwater

De moeder van twee kinderen kwam er een paar jaar geleden alleen voor te staan en zat in moeilijk vaarwater. Ze vroeg hulp aan bij de gemeente en kreeg ondersteuning. Haar contactpersoon bij de gemeente wees haar op stichting Dok16.

Inmiddels komt ze er al 5 jaar over de vloer. "Je krijgt per jaar een aantal stempels per kind, die mag je overal aan uitgeven. Schoolspullen, een Sinterklaasactie tijdens de feestdagen. En ze hebben een fietspas voor een nieuwe fiets of een reparatie, dat is fijn. Als je iets hebt aan je fiets kun je er zo terecht. Ik zou niet weten wat te beginnen zonder hun hulp."