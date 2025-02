Jumbo Mobiel stopt plots: klanten zonder dienst én zonder beltegoed

Klanten die gebruikmaakten van de mobiele dienst Jumbo Mobiel konden van de ene op de andere dag geen gebruik meer maken van de dienst. Sinds 13 februari 2025 is Jumbo gestopt met Jumbo Mobiel. Klanten met een prepaid simkaart werden onverwacht geconfronteerd met een dienstonderbreking, zonder dat zij hier vooraf over waren geïnformeerd.

Dat laten meerdere klanten weten via het consumentenprogramma Radar. Zij ontdekten dat hun simkaarten — waarop bij sommigen nog geld stond — door de provider onklaar waren gemaakt. Dit leidde tot veel ongenoegen en frustratie.

Volgens Radar bood de klantenservice van Jumbo in de hectiek weinig hulp. Klanten kregen te horen dat zij moesten wachten en sommigen meldden dat zij onvriendelijk te woord werden gestaan. Bovendien raakten zij hun beltegoed kwijt.

Jumbo betreurt gebrekkige communicatie

Volgens woordvoerster Eunice Koekkoek maakt Jumbo Mobiel gebruik van het netwerk van KPN. Zij licht toe dat KPN het oude simkaarttype niet langer ondersteunt. Dit type simkaart is per 1 juli 2024 al komen te vervallen, met een overgangsperiode tot 13 februari 2025, waarin klanten tijdig via sms geïnformeerd hadden moeten worden.

Jumbo betreurt de gebrekkige communicatie en wil klanten nu tegemoetkomen. Benadeelde klanten kunnen contact opnemen via klantenservice@jumbo.com onder vermelding van “Jumbo Mobiel”. Intern is aangegeven dat er een financiële compensatie komt, mogelijk in de vorm van een cadeaukaart van 20 euro.