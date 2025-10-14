Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Heineken schrapt 400 banen op hoofdkantoor Amsterdam door reorganisatie

Heineken schrapt 400 banen op hoofdkantoor Amsterdam door reorganisatie

Kopen en besparen

Vandaag, 14:45 - Update: 2 uur geleden

Link gekopieerd

Bierbrouwer Heineken gaat zijn hoofdkantoor in Amsterdam reorganiseren, waarbij ongeveer vierhonderd banen worden geraakt. "De veranderingen op het hoofdkantoor maken deel uit van bredere initiatieven om een wendbaardere, eenvoudigere en meer verbonden organisatie te creëren, gericht op groei en innovatie", meldt het bedrijf.

Een woordvoerster laat weten dat er in totaal 1750 mensen op het hoofdkantoor werken. “Een deel van de functies wordt verplaatst naar het buitenland en er komen ook functies te vervallen.” Topman Dolf van den Brink zegt dat Heineken zich “met zorg en respect” inzet voor de medewerkers die getroffen worden.

Heineken kreeg begin 2023 nog flink wat kritiek te verduren, omdat het bedrijf toen nog actief was in Rusland na de inval in Oekraïne. In de onderstaande video zie en hoor je hoe Nederlanders daar destijds tegenaan keken.

Nederland niet zo trots meer op Heineken: 'Moet titel hofleverancier inleveren'
2:28

Nederland niet zo trots meer op Heineken: 'Moet titel hofleverancier inleveren'

De reorganisatie hangt samen met de uitbreiding van Heineken Business Services, de afdeling die ondersteunende diensten levert. Die krijgt een nieuwe vestiging in het Indiase Hyderabad. Het bedrijf zegt dat dit nodig is om sneller en efficiënter te kunnen werken.

Wil jij Hart van Nederland op het startscherm van je telefoon?

Ben jij fan van de website van Hart van Nederland en wil je die standaard op het startscherm van je telefoon? Dat kan! Op deze manier download je Hart van Nederland op iOS of Android en heb je altijd een icoontje op je startscherm staan, net als andere nieuwsapps.

Teleurstelling bij vakbonden

Vakbonden De Unie en MHP Heineken reageren teleurgesteld. Volgens hen is het “jammer maar niet onverwacht” dat opnieuw wordt gesneden in de kosten. “De verkopen staan in sommige markten onder druk en de belangen van aandeelhouders wegen zwaar,” aldus De Unie. De bonden denken dat ook de lage beurskoers een rol speelt.

Voor medewerkers die hun baan verliezen, ligt er een sociaal plan klaar dat loopt tot halverwege 2026. “We gaan er alles aan doen om mensen die vertrekken zo goed mogelijk te helpen,” zegt De Unie.

Door ANP

Lees ook

Nederland weer grootste bierexporteur van Europa
Nederland weer grootste bierexporteur van Europa
Heineken verwijdert posters na ophef over 'te jonge' modellen
Heineken verwijdert posters na ophef over 'te jonge' modellen
Nederland niet zo trots meer op Heineken: 'Moet titel hofleverancier inleveren'
Nederland niet zo trots meer op Heineken: 'Moet titel hofleverancier inleveren'
Biergiganten kunnen prijzen blijven verhogen, want de Nederlander blijft het kopen
Biergiganten kunnen prijzen blijven verhogen, want de Nederlander blijft het kopen

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
Politiek
Economie
Infrastructuur
Weer
Sport
Tech
Royalty
112
Entertainment
Milieu en Gezondheid
Advies & Tips
Regionieuws
Zuid-Holland
Noord-Holland
Noord-Brabant
Gelderland
Utrecht
Overijssel
Limburg
Friesland
Groningen
Drenthe
Flevoland
Zeeland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.