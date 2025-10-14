Heineken schrapt 400 banen op hoofdkantoor Amsterdam door reorganisatie

Bierbrouwer Heineken gaat zijn hoofdkantoor in Amsterdam reorganiseren, waarbij ongeveer vierhonderd banen worden geraakt. "De veranderingen op het hoofdkantoor maken deel uit van bredere initiatieven om een wendbaardere, eenvoudigere en meer verbonden organisatie te creëren, gericht op groei en innovatie", meldt het bedrijf.

Een woordvoerster laat weten dat er in totaal 1750 mensen op het hoofdkantoor werken. “Een deel van de functies wordt verplaatst naar het buitenland en er komen ook functies te vervallen.” Topman Dolf van den Brink zegt dat Heineken zich “met zorg en respect” inzet voor de medewerkers die getroffen worden.

De reorganisatie hangt samen met de uitbreiding van Heineken Business Services, de afdeling die ondersteunende diensten levert. Die krijgt een nieuwe vestiging in het Indiase Hyderabad. Het bedrijf zegt dat dit nodig is om sneller en efficiënter te kunnen werken.

Teleurstelling bij vakbonden

Vakbonden De Unie en MHP Heineken reageren teleurgesteld. Volgens hen is het “jammer maar niet onverwacht” dat opnieuw wordt gesneden in de kosten. “De verkopen staan in sommige markten onder druk en de belangen van aandeelhouders wegen zwaar,” aldus De Unie. De bonden denken dat ook de lage beurskoers een rol speelt.

Voor medewerkers die hun baan verliezen, ligt er een sociaal plan klaar dat loopt tot halverwege 2026. “We gaan er alles aan doen om mensen die vertrekken zo goed mogelijk te helpen,” zegt De Unie.