Heb jij nog guldens liggen? Binnenkort is een deel niets meer waard

Heb je nog oude guldenbiljetten in een lade, oude spaarpot of koffer liggen? Wacht dan niet te lang, want een deel ervan is binnenkort niet meer om te wisselen bij De Nederlandsche Bank (DNB).

Slagerij De Schrans in Leeuwarden accepteerde een weekend lang naast euro's ook guldenbiljetten als betaalmiddel. Dat zie je in de video bovenaan.

Biljetten van 5 gulden met Vondel en het 25-guldenbiljet – bekend als 'het geeltje' met Sweelinck – kunnen nog tot 1 mei worden ingewisseld voor euro’s. Andere guldenbiljetten blijven iets langer geldig.

Het gaat specifiek om drie soorten biljetten: Het vijfguldenbiljet met Vondel I (uit 1966)

Het vijfguldenbiljet met Vondel II (uit 1973)

Het 25-guldenbiljet met Jan Pietersz. Sweelinck (uit 1971)

Voor een vijfguldenbiljet krijg je 2,27 euro terug en een ‘geeltje’ levert 11,34 euro op. Deze biljetten kunnen nog tot 1 mei 2025 worden ingeleverd bij DNB. Andere guldenbiljetten kun je nog inwisselen tot 1 januari 2032.

Miljoenen guldens nog zoek

Sinds de invoering van de euro op 1 januari 2002 zijn veel guldens verdwenen. Van de oorspronkelijk 298 miljoen guldenbiljetten in omloop, zijn er nu nog 34 miljoen niet teruggekeerd naar DNB. Deze hebben samen een waarde van maar liefst 425 miljoen euro. Onder de biljetten zijn 9 miljoen exemplaren van Vondel en 3 miljoen Sweelincks, goed voor 54 miljoen euro.

In de afgelopen jaren ontvangt DNB jaarlijks gemiddeld 13.000 van deze biljetten, maar er liggen vermoedelijk nog veel meer verborgen in vergeten hoekjes.