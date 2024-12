Bitcoin breekt door 100.000 dollar-grens: door vroeg in te stappen werd bitcoinfamilie schatrijk

Voor bitcoinbeleggers was het vandaag wel heel lekker wakker worden. Rond 03:43 uur bereikte de bitcoin namelijk voor het eerst de grens van 100.000 dollar. Dat je daarmee behoorlijk rijk kunt worden, weet de "bitcoinfamilie" als geen ander.

Didi Taihuttu, die in 2017 volledig in bitcoin stapte, reisde in de jaren daarna samen met zijn gezin de wereld rond. "In 2016 en 2017 hebben wij als gezin besloten om alles wat wij hadden te verkopen," vertelt Taihuttu 538 Ochtendshow.

Ze verkochten hun huis, het spaargeld van hun kinderen, de auto’s en motoren en gingen volledig 'all-in' op bitcoin. Geen slechte keuze als je kijkt naar de huidige waarde van bitcoin. Door hun succes kreeg de familie wereldwijd bekendheid als de "bitcoinfamilie."

Opwaartse trend

Sinds de overwinning van Donald Trump bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen is de waarde van bitcoin aanzienlijk gestegen. Er wordt verwacht dat de regelgeving onder een Republikeinse president minder streng zal zijn, wat veel beleggers ertoe aanzet om in te stappen.

De belofte van Trump om de Verenigde Staten om te vormen tot de wereldwijde "crypto-hoofdstad" klinkt voor veel investeerders als muziek in de oren.

Wil jij Hart van Nederland op het startscherm van je telefoon? Ben jij fan van de website van Hart van Nederland en wil je die standaard op het startscherm van je telefoon? Dat kan! Op deze manier download je Hart van Nederland op iOS of Android en heb je altijd een icoontje op je startscherm staan, net als andere nieuwsapps.

Nieuw record

De vlag ging uit bij de familie Taihuttu toen zij donderdagochtend het nieuws hoorden. In 2013 begon Taihuttu met het minen van bitcoins. De waarde van 1 bitcoin was toen met een paar honderd euro een stuk lager dan nu.

De hele familie gebruikt bitcoin-debetkaarten waarmee ze hun betalingen kunnen doen. "Wij kunnen gewoon overal met de kaart, of met Apple Pay, betalen en dan wordt dat automatisch van onze bitcoins afgeschreven," legt Taihuttu uit.

Instappen?

Volgens Taihuttu is het nog niet te laat om in te stappen. "De top gaat plaatsvinden in 2025. Ik geloof dat we nog iets hoger dan de 100.000 dollar kunnen gaan," vertelt hij. Zelf heeft hij er nog niet vaak naast gezeten, dus hij heeft het volste vertrouwen dat ook deze voorspelling zal uitkomen.

Op de vraag of Taihuttu op dit moment schathemeltje rijk is, antwoordt hij: "We zijn schathemeltje rijk omdat we elkaar hebben. We hebben voor een ander leven gekozen."

Financieel zit het gezin er ook heel goed bij. In acht jaar tijd reisde het gezin door 42 landen. Hoe dat voelt? "Geweldig, euforisch, orgasmisch," aldus Taihuttu.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

ANP/Radio538