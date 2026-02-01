All-you-can-eat loopt uit de hand, eigenaar is het zat: 'Dit is gewoon stelen'

Servetten, bakjes en tassen vol sushi stiekem meenemen naar huis. Het gebeurt steeds vaker bij all-you-can-eat-restaurants. Restauranteigenaar Liang Dong van Japans restaurant Hana in Ridderkerk is het zat. De afgelopen maand betrapte hij meerdere gasten die extra eten bestelden om het vervolgens mee te nemen. "Het is gewoon diefstal. Mensen kennen geen schaamte", zegt hij tegen Hart van Nederland.

Volgens Liang gaat het allang niet meer om een incident. In januari kreeg hij er bijna wekelijks mee te maken. Gasten bestelden extra gerechten en verstopten die onder tafel of in hun tas. "De manier waarop is echt heel erg onbeschoft. Ik heb ze erop aangesproken toen ze kwamen afrekenen. Ze deden eerst alsof ze niks verkeerd deden."

Bij restaurant Hana geldt, zoals bij veel all-you-can-eat-zaken, dat eten niet mag worden meegenomen. "Het concept is duidelijk: je eet hier wat je bestelt. Er zijn geen doggybags", zegt Liang. Toch krijgt hij vaak dezelfde reactie. Klanten zeggen dat het eten anders toch wordt weggegooid. "Maar dat maakt het nog geen normaal gedrag. Het blijft stelen."

Liang staat daarin niet alleen. Hij hoorde van zijn leverancier dat het probleem breder speelt. Ondernemers zien complete schalen eten verdwijnen. Ook de Vereniging Chinese-Aziatische Horeca Ondernemers herkent het beeld, vooral in grote steden en bepaalde wijken.

In bovenstaande video zie je het uitgebreide verhaal van Liang.