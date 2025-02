Zacht, stevig en romig: zo maak je het perfecte gekookte ei

Iedereen heeft zijn eigen voorkeuren als het om een gekookt eitje gaat. Maar wat is nou echt dé beste manier om een ei te bereiden? Italiaanse wetenschappers hebben het antwoord. Maar je moet er wel even geduld voor hebben.

Voor sommigen blijft het perfecte ei eentje van chocolade. Welke paaseieren er allemaal zijn zie je in de bovenstaande video.

Het grote probleem bij het koken van een ei is dat verschillende delen op verschillende temperaturen perfect gaar worden. Het eiwit moet daarvoor 85 graden zijn, maar de dooier heeft aan 65 graden genoeg.

De oplossing: leg een ei eerst 2 minuten lang in kokend water (100 graden), en dan 2 minuten in lauw water (30 graden). En herhaal die twee stappen dan zeven keer. Na 32 minuten heb je dan het perfecte ei. Althans, volgens dit Italiaanse onderzoek. Volgens de wetenschappers is dan het eiwit nog steeds zacht, maar wel stevig. En de dooier blijft romig, maar is wel voldoende gestold. Bijkomend voordeel: met deze wat omslachtige manier van koken is een ei ook gezonder dan een standaard hard- of zachtgekookt ei.