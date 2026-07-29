Proost! Wijnboeren blij met zomerhitte, uitstekend voor Pinot Noir

Het is een topjaar voor de Nederlandse wijn en dan in het bijzonder voor de Pinot Noir, een druif die het erg goed doet bij hoge temperaturen en flinke droogte. Daardoor komen de suikers goed vrij en krijg je een heerlijk wijntje voor bij een stukje varkenshaas of gegrilde zalm van de barbecue. Kortom: het is zweten geblazen voor de wijnboeren.

Vorig jaar wisten Nederlandse wijnboeren maar liefst 1,5 miljoen flessen wijn te produceren, blijkt uit cijfers van de Vereniging Nederlandse Wijnproducenten (VNWP) en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Dat is de op een na grootste oogst ooit en maar liefst twee keer zo veel als in 2024. 2023 was dan het absolute topjaar, toen waren het er maar liefst 1,7 miljoen.

In Hilversum weten ze dit maar al te goed, want wijngaard Zonnestraal levert de flessen inmiddels aan 30 verschillende horecazaken. "Dus ja, met dit weer zijn wij inderdaad heel erg blij", zegt manager Rob Matthijssen als hij tussen de lustig doorgroeiende wijnranken doorloopt.

Met Rob nemen we een kijkje op de wijngaard en daarna gaan we het terras op. Met de camera voor een reportage, niet om zelf aan de wijn te gaan natuurlijk. Je ziet het in de bovenstaande video.