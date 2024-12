Eén op de drie Nederlanders wil verplichte sluiting supermarkten met kerst

Ook op eerste kerstdag zijn veel supermarkten geopend. Handig voor wie nog last-minute kerstboodschappen wil doen, toch vindt ruim de helft van de Nederlanders dat de supers hun deuren dicht moeten houden. 1 op de 3 stelt zelfs dat dat verplicht moet zijn. Dat blijkt uit representatief panelonderzoek van Hart van Nederland onder 2.178 respondenten.

Voor veruit de meeste Nederlanders is het menu voor het kerstdiner bepaald, zijn de boodschappen in huis en kan het urenlange koken beginnen. Maar wie toch nog een ingrediënt vergeten is, kan waarschijnlijk nog wel ergens terecht: 43 procent van de supermarkten blijft open met kerst. Dat blijkt uit cijfers van Openingstijden.nl.

Verplicht dicht

Toch vindt 53 procent van de Nederlanders dat supermarkten gesloten moeten blijven op eerste kerstdag. Het is een feestdag en dat moet voor iedereen gelden, klinkt het. Eén op de drie Nederlanders (34 procent) vindt zelfs dat alle supermarkten verplicht dicht moeten zijn.

Een groep van 39 procent van de Nederlanders vindt dat supermarketen zelf mogen bepalen of ze wel of niet open zijn, en ziet ze zelf het liefst geopend blijven. 4 procent pleit er zelfs voor dat eerste kerstdag net als een gewone werkdag wordt gezien: supermarkten zullen dan dus gewoon open zijn.