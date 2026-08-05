Santpoort loopt uit voor megalange tiramisu van 300 meter: 'Net geen wereldrecord'

Bij bezoekers van het dorpsfeest in Santpoort liep woensdagmiddag waarschijnlijk het water in de mond. Restaurant La Mia maakte samen met zo'n 120 medewerkers en vrijwilligers een enorme tiramisu van liefst 300 meter lang. De Italiaanse lekkernij lag over de volledige lengte van de Kortebaan, die dit jaar haar 90-jarig jubileum viert.

Daarmee wilden de initiatiefnemers niet alleen een bijzonder spektakel neerzetten, maar ook een gooi doen naar een record. Dat record bleek toch nét buiten bereik. Hoewel de tiramisu langer is dan het vorige record van 273 meter uit het Italiaanse Milaan, werd dat eerder dit jaar al verbroken.

Tiramisu

Tijdens de voorbereidingen van het evenement werd in Londen namelijk een tiramisu van 440 meter lang gemaakt. Toch overheerst in Santpoort vooral de trots. Met een lengte van 300 meter behoort de tiramisu in ieder geval tot de grootste van Nederland en zorgde de actie voor veel bekijks tijdens het dorpsfeest.

Burgemeester Frank Dales is trots op de recordpoging. "We zetten met z'n allen de schouders eronder om een bijzonder resultaat neer te zetten. Eerst gaan we keihard aan het werk om de tiramisu te maken en daarna kunnen we feestvieren", vertelt hij.

De vrijwilligers werkten ondertussen in hoog tempo door om te voorkomen dat de tiramisu al gesmolten was voordat de volledige lengte was bereikt.

Veel getraind

"Ik heb nu één meter tiramisu van een laag room voorzien en moet er nog negen doen", vertelt vrijwilliger Thijs aan de verslaggever van Hart van Nederland. "Ik denk dat ik toch wat harder moet gaan werken", voegt hij er lachend aan toe.

En hebben de vrijwilligers speciaal getraind voor deze uitdaging? Volgens vrijwilliger Ron wel. "We hebben heel hard geoefend", grapt hij. "Vooral door het te eten."