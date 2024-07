Ook deze twee grote supermarktketens gaan minder vlees verkopen

Supermarkten gaan steeds minder vlees verkopen. Nu hebben ook supermarktketens Picnic en Spar aangegeven dat ze zich gaan inzetten om meer plantaardige producten te verkopen dan dierlijke. Dat meldt Wakker Dier.

Volgens die organisatie beloven de supers dat vanaf volgend jaar minstens de helft van alle eiwitten in hun assortiment plantaardig is. Vanaf 2030 zou dat minimaal 60 procent moeten zijn.

Naast Picnic en Spar doen negen andere supermarktketens, waaronder Albert Heijn en Jumbo, mee met de doelstelling. Samen hebben ze een marktaandeel van ruim 90 procent in Nederland. Van de grote ketens doet alleen Vomar niet mee, zegt Wakker Dier.

'Te spannend'

De campagne van Wakker Dier om meer plantaardige eiwitten in de schappen van supermarkten te krijgen is iets meer dan een jaar geleden in gang gezet. Uiteindelijk moet 60 procent van de eiwitten plantaardig zijn en de rest dierlijke.

Volgens campagnemedewerker Collin Molenaar doet Vomar nog niet mee aan de campagne omdat ze die bij de supermarktketen "op dit moment te spannend vinden om die te omarmen". Ze zijn volgens hem nog aan het onderzoeken waar ze op dit moment staan in de verkoop van plantaardige producten. Vomar komt nog met een reactie.

ANP