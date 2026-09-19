Peper-eters nemen het tegen elkaar op in 'Hete Eet Wedstrijd'

Chilipepers eten, op de een of andere manier is het razend populair. Een ghoastpepper, de rode habanero of madame-jeanetter. Rotterdammer Felipe Delhaas (alias Flip Pepper) is de absolute koning van het peper eten en doet het zelfs op professioneel niveau. Zaterdag is hij in Breda bij festival ‘Heet, Zuur en Hop’ om te kijken hoe de amateurs het er vanaf brengen.

Peper-eters gaan met elkaar de strijd aan tijdens een Hete Eet Wedstrijd. "We hebben pittige maaltijden, maar ook gewoon losse hete pepers", zegt Delhaas tegen Hart van Nederland. Klinkt als een pittige uitdaging, maar de deelnemers zijn wel wat gewend "Je voelt de adrenaline, net als met topsport eigenlijk."

Maak van Hart van Nederland je Google-favoriet

Pepers trainen

De deelnemers deze zaterdag zijn wel gespannen. "Ik weet niet hoe ver ik ga komen, maar we gaan het proberen", zegt Mariska ui België, die uiteindelijk derde wordt. "Maar, het is best wel lekker hoor", zegt een ander. Een aantal deelnemers kan na de wedstrijd niet eens meer praten, zo pittig valt alles.

Voor Felipe is heet eten niks geks. Hij reist de hele wereld over om andere chilipepereters in de League of Fire de loef af te steken. Via YouTube-filmpjes is hij ermee in aanraking gekomen. "Je moet het echt trainen, steeds vaker en vaker heter eten."