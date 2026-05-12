'Supermarkten verkopen massaal ongezonde babyproducten'

Ouders die in de supermarkt een gezond potje of ontbijtje voor hun kind denken te kopen, blijken vaak mis te grijpen. Uit onderzoek van denktank Questionmark, uitgevoerd in opdracht van GGD Amsterdam, blijkt dat een groot deel van de baby- en kinderproducten ongezond is.

Uit het onderzoek komen flinke verschillen per productgroep naar voren. Van de onderzochte fruitpotjes voldoet 66 procent niet aan de richtlijnen van de Schijf van Vijf. Bij babypap loopt dat op tot 80 procent. Het beeld is nog zorgelijker bij kindertoetjes en kinderontbijtgranen: daarvan bevatte 100 procent te veel (toegevoegde) suiker. Ook veel maaltijdpotjes voor baby's en peuters schieten tekort als complete maaltijd.

Vertrouwen

De organisaties achter het onderzoek vinden dat supermarkten en fabrikanten te weinig doen om het aanbod te verbeteren. "Ieder kind heeft het recht om gezond op te groeien", zegt Diena Halbertsma van de Gezonde Generatie. Volgens haar vertrouwen veel ouders erop dat producten voor baby's en jonge kinderen gezond zijn, terwijl dat vaak niet zo blijkt te zijn.

De onderzoekers wijzen erop dat bijna 80 procent van het totale supermarktaanbod ongezond is. Daarom pleiten zij voor strengere regels vanuit de overheid en meer controle op wat fabrikanten en supermarkten verkopen.