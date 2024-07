Moeder Mandy opgelucht nu Olvarit-maaltijd weer in assortiment komt: 'Een jaar vol stress kwam eruit'

Voor de meeste moeders is het geen bijzonder nieuws dat de Olvarit-maaltijd met bruine bonen, appel, rijst en rundvlees weer in het assortiment komt. Toch is het voor Mandy Oude Engberenk een enorme opluchting. Dit hapje is een van de enige dingen dat haar zoon Serdal (11) met de eetstoornis ARFID lust.

Toen zij vorig jaar hoorde dat het zou verdwijnen, was het flink paniek voor huize Oude Engberenk. Ze sloeg honderden potjes in, zodat ze voorlopig voorzien zouden zijn. Ook kreeg ze van mensen uit het hele land potjes toegestuurd. Het zorgde voor maandenlange stress. Ze is dan ook erg blij de Olvarit-maaltijd met bruine bonen, appel, rijst en rundvlees weer terug zal keren in de winkelschappen.

Emoties zaten hoog

"Het is heel erg goed nieuws. Mijn week kan niet meer stuk. Ik kreeg het nieuws dinsdagochtend te horen van Rita Maris, ambassadeur van ARFID. Toen ik het hoorde, kwamen alle emoties er tegelijk uit. Veel tranen vloeiden. Een jaar vol stress kwam eruit. De emoties zaten hoog. Het zorgde voor veel kopzorgen", vertelt moeder Mandy aan Hart van Nederland.

Bijna een jaarlang liep ze rond met veel stress en probeerde ze overal potjes vandaan te halen: "Ik had vorig jaar zoveel ingeslagen dat we enkele maanden vooruit konden. We konden veel potjes kopen bij distributiecentra. Ook kregen wij potjes van mensen uit het hele land. Daar zijn we hen heel dank voor."

Linzensoep

Toch wist ze dat de potjes op een gegeven moment op zouden raken: "Daarom ben ik met een diëtiste druk bezig geweest met het proberen van andere voeding. We kozen linzensoep, omdat die dezelfde voedingswaarden heeft als de Olvarit-maaltijd die Serdal at. Dat ging niet helemaal, zoals gehoopt."

Langzamerhand begon haar zoon wel hapjes te nemen van de soep, maar meestal spuugde hij het ook weer uit. "En toen hij ziek werd, konden wij weer van vooraf aan beginnen."

Levensbehoefte

Volgens Mandy is deze Olvarit-maaltijd dus van levensbelang voor haar zoon: "Deze potjes zijn letterlijk de eerste levensbehoefte van mijn zoon. Hij krijgt acht potjes per dag, dus deze Alvarit-maaltijd zijn van levensbelang. Naast die potjes eet hij alleen Danootje, een papfles en babyfruit. Daarnaast kan hij niet naar een eetcentrum, omdat hij meervoudig verstandelijk beperkt is."

De opluchting is dus groot bij de familie, nu de potjes binnenkort weer beschikbaar worden. "We gaan dan ook weer elke maand driehonderd potjes kopen, zodat Serdal er elke maand genoeg heeft."