Michelin deelt nieuwe sterren uit, De Librije behoudt er drie

Twee restaurants zijn maandag onderscheiden met twee sterren en zeven zaken hebben een eerste Michelinster gekregen. De Librije blijft het enige restaurant in Nederland met drie Michelinsterren, zo werd duidelijk op de horecavakbeurs in MECC Maastricht.

Het Zwolse restaurant, bekend door de vorig jaar overleden chef-kok en mede-eigenaar Jonnie Boer, heeft sinds 2004 deze hoogste onderscheiding. De huidige chef-kok Nelson Tanate zei dankbaar te zijn dat Michelin De Librije nog altijd met drie sterren waardeert. Boers vrouw Thérèse sprak haar hoop uit dat er volgend jaar nog een restaurant wordt bekroond met drie sterren, waarop de zaal luid applaudisseerde. "Het was wel echt het jaar van de waarheid", zei ze. "Vorig jaar is een beetje langs ons heengegaan en we realiseerden ons wel dat het heel belangrijk was dat we dit moesten vasthouden. We gaan ervoor blijven knokken."

In mei 2025 namen familie en vrienden afscheid van Jonnie Boer met een motorstoet vanuit De Librije. In deze video is te zien dat de kleurrijke kist van de overleden topchef naar zijn laatste rustplaats werd gebracht.

2:09 Topchef Jonnie Boer naar laatste rustplaats gebracht

Nieuwkomers met twee sterren: Azurite en SUIS

Nederland heeft net als vorig jaar 119 sterrenrestaurants, waarvan naast de drie van De Librije wederom 98 met één ster en twintig met twee Michelinsterren. De twee nieuwkomers met twee sterren zijn Azurite in Delft en SUIS in Schin op Geul. De zeven restaurants met een eerste ster zijn Ambrozijn in Valkenburg, Bij Sidney in Loenen aan de Vecht, De Cuijt in Mierlo, Le Epifaan in Veeningen, Nassau in Groningen, Rozewied in Kortgene en Wild Atelier in Hoog Soeren.

Tijdens de ceremonie werden ook awards uitgereikt. Zo werden Matthijs Vrancken en Nouri Haj Romdhane van restaurant Brut172 in het Limburgse Reijmerstok uitgeroepen tot beste sommeliers en ging de nieuwe prijs voor 'Opening van het Jaar' naar Luwte in Groningen.