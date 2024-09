PLUS roept kip teriyaki maaltijden terug om saté

Kip teriyaki bevat normaal geen sporen van pinda’s of soja. Bij de kant-en-klare Fitmeals blijkt dit echter wel het geval te zijn. Tijdens het productieproces is de maaltijd verwisseld met kip saté, meldt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) dinsdag. Hoe een terugroepactie eigenlijk werkt, zie je in bovenstaande uitlegvideo.

De voorverpakte maaltijd van 425 gram heeft op het etiket geen vermelding van allergenen zoals pinda’s en soja. Daarom is namens PLUS een veiligheidswaarschuwing uitgegeven. Het gaat om de maaltijden die houdbaar zijn tot december 2025.

PLUS geeft aan dat het product teruggebracht mag worden naar de winkel, waarbij het volledige aankoopbedrag wordt vergoed. Zowel PLUS als Fitmeals bieden hun excuses aan.