Heel Hardinxveld-Giessendam smeekt: begin hier 'een Chinees'

Nasi goreng, loempia's en babi pangang. Het zijn populaire gerechten bij veel Nederlanders, maar de inwoners van het Zuid-Hollandse Hardinxveld-Giessendam moeten het al ruim 3 jaar zonder doen. De gemeente is daarom dringend op zoek naar ondernemers die weer een Chinees-Indisch restaurant willen beginnen in het dorp.

De oproep van de gemeente is opvallend omdat in het land steeds meer Chinese restaurants de deuren sluiten. Traditionele Chinese restaurants worden steeds vaker vervangen door sushirestaurants. Daarbij is er sinds 1 juli een nieuwe, veel strengere wetgeving, waardoor het bijna onmogelijk is om nog koks uit China naar Nederland te halen.

De gemeente heeft uit verschillende hoeken de boodschap gekregen dat inwoners een 'afhaalchinees' misten. Na een rondgang bij Chinese restaurants in de omliggende plaatsten, laten ook die restauranteigenaren weten veel inwoners van Hardinxveld-Giessendam in hun klantenkring te hebben. Na de oproep van de gemeente op LinkedIn heeft zich al direct een serieuze geïnteresseerde gemeld.

