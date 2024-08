Fruit wassen niet genoeg tegen chemicaliën: dit moet je wél doen

Uit nieuw onderzoek blijkt dat het wassen van fruit niet voldoende is om pesticiden en andere bestrijdingsmiddelen te verwijderen. Dit meldt The Guardian.

De wetenschappelijke studie die werd gepubliceerd in het tijdschrift Nano Letters van de American Chemical Society toont aan dat het afspoelen van fruit niet voldoende is om giftige landbouwchemicaliën te verwijderen.

Gebruikelijke "fruitreinigingsmethoden kunnen pesticiden niet volledig verwijderen", aldus de onderzoekers. Met nieuwe onderzoekstechnieken kon worden vastgesteld dat pesticiden door de schil dringen en zelfs het vruchtvlees kunnen bereiken. Simpelweg wassen van de schil is dan dus ook niet voldoende, zeggen ze.

Zorgen om gif op Nederlandse groente en fruit

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) maakt zich al langer zorgen over de naleving van de wetgeving rondom gewasbeschermingsmiddelen. Een derde van de geïnspecteerde telers houdt zich hier niet aan, bleek uit in december 2023 gepubliceerd onderzoek. "De NVWA vindt dat zorgwekkend aangezien de naleving al langere tijd niet verbeterd is", aldus de autoriteit.

Een ander rapport van PAN Europe liet ook in 2022 al zien dat er in heel Europa "een dramatische toename" is in het gebruik van pesticiden. Nederland staat geregeld in de top van landen waar de meest gevaarlijke bestrijdingsmiddelen worden gebruikt, bijvoorbeeld bij het telen van appels, peren en komkommers. 19 procent van het in Nederland geproduceerde fruit en groente bleek in het onderzoek te veel chemicaliën bevatten.

Wat moet je doen tegen chemicaliën?

Om jezelf beter te beschermen tegen schadelijke pesticiden op fruit, is het volgens de Chinese onderzoekers daarom belangrijk om het fruit te schillen of pellen. Zelfs bij biologische producten kan schillen helpen om de blootstelling aan pesticiden aanzienlijk te verminderen. Hoewel biologische producten doorgaans minder residuen bevatten, zijn deze ook niet geheel vrij van pesticiden.

"In plaats van onnodig angst zaaien, stelt het onderzoek dat het pellen zo goed als alle pesticideresten kan verwijdering, in plaats van de vaak aanbevolen methode van het wassen", aldus onderzoeker Dongdong Ye, professor aan de Chinese Anhui Landbouw Universiteit en een van de auteurs van het rapport.