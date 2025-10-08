Terug

Europarlement stemt in met plan om termen als 'veggieburger' te verbieden

Vandaag, 14:31

Het Europees Parlement wil dat vleesgerelateerde termen zoals burger en biefstuk niet langer worden gebruikt voor plantaardige producten. Een overgrote meerderheid stemde woensdag in met het plan om namen als 'veggieburger' en 'sojaworst' niet meer toe te staan.

De instemmende parlementariërs vinden dat woorden als worst of burger alleen gebruikt mogen worden voor producten waar echt vlees in zit. Plantaardige alternatieven zouden bijvoorbeeld veggiebuizen en sojaschijven moeten worden genoemd om verwarring te voorkomen.

De tegenstanders zien het verbod als een lobby van de vleesindustrie. "Benamingen als 'veggieburgers' zijn algemeen bekend en zullen niemand verwarren", aldus Europarlementariër Anja Hazekamp (PvdD).

De Europese Commissie en de EU-lidstaten moeten zich nog buigen over de oproep. Eerder werd het gebruik van zuivelgerelateerde woorden als 'melk' en 'kaas' al verboden voor plantaardige producten.

