Etiket op levensmiddelen blijft verplicht in het Nederlands

Etiket op levensmiddelen blijft verplicht in het Nederlands

Eten

Vandaag, 16:52

Het blijft verplicht om informatie op etiketten van levensmiddelen in het Nederlands te vermelden. Een ruime Kamermeerderheid wil die verplichting geschrapt hebben, omdat dit zou helpen de prijzen van boodschappen te drukken. Maar het demissionaire kabinet ziet geen mogelijkheid die wens uit te voeren, meldt staatssecretaris Judith Tielen (Volksgezondheid, VVD).

PVV-Kamerlid Tony van Dijck noemde het verplichte gebruik van het Nederlands op etiketten afgelopen najaar een strenger dan noodzakelijke uitleg van Europese regelgeving. Volgens Tielen is dat niet zo. Zij voorziet daarnaast "onwenselijke gevolgen", zoals onleesbare etiketten die nadelig kunnen uitpakken voor de volksgezondheid.

Europese wetgeving schrijft voor dat etiketten moeten zijn opgesteld in een taal die makkelijk te begrijpen is in het land waar het product wordt verkocht. "In Nederland is dit de Nederlandse taal", aldus Tielen. Volgens Van Dijck kunnen Nederlandse consumenten net zo goed met bijvoorbeeld Engelstalige etiketten uit de voeten.

Tielen erkent dat vrij verkeer van goederen eraan bijdraagt dat consumenten kunnen profiteren van lagere prijzen. Maar uitvoering van deze motie vraagt om aanpassing van Europese wetgeving en daar ziet zij nu in Brussel "geen mogelijkheid" voor. Wel belooft zij het onderwerp in Brussel op de politieke agenda te houden.

De politiek is al langer bezig om de hoge prijzen van boodschappen naar beneden te krijgen:

Door ANP

