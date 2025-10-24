Terug

Gewoon weer aan de bak na winnen WK Broodbakken: Roy doet het

Vandaag, 20:17

Apetrots, dat zijn ze in het Drentse Sleen. Want bakker Roy Schepers is met zijn team woensdag wereldkampioen Boulanger (oftewel broodbakken) geworden in hét land van het brood, Frankrijk. Een hele prestatie, zeker omdat favoriet China werd verslagen. En wat het nog eens extra bijzonder maakt is dat Roy nog helemaal niet zeker was of hij wel kon afreizen naar Frankrijk, omdat zijn vriendin op punt van bevallen stond.

Maar het is gelukt en dus keert de kersverse vader (van baby Lois) triomfantelijk terug bij zijn winkel, waar hij deze vrijdag gewóón weer aan het bakken geslagen is. "Het voelt heel goed, we hebben er lang voor gewerkt", zegt de nuchtere Roy. "We hadden goeie smaken en we hebben geen fouten gemaakt. En dan win je met allemaal achten en negens."

De moeder van Roy, die zelf in de familiezaak achter de toonbank staat, kan niet meer stoppen met lachen om de winst van haar zoon en zijn teamgenote Féra de Vries en coach Wietse Schiere. "We winnen als Nederland veel wereldkampioenschappen op sportgebied, maar dan hebben we nu ook nog eens deze prijs!"

Dat onder andere de Chinezen en Japanners zijn afgetroefd door zoonlief en team, noemt ze erg speciaal. "Die bakkers worden hier fulltime voor vrijgemaakt, wij moeten het naast ons werk erbij doen. Roy heeft dik anderhalf jaar ieder weekend lopen oefenen."

