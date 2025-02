Na 160 jaar valt het doek voor chocolademerk Droste: 'Ging niet mee met tijd'

Na 160 jaar stopt chocolademerk Droste, bekend van de iconische chocoladepastille. Vergevorderde gesprekken met de Belgische Koetjesreep-producent Pauwels Engineering over een overname van Droste zijn op het laatste moment stukgelopen. Tot grote verbazing van de 27 medewerkers van Droste. "De Belgen zijn laatst ook hier komen kijken en toen leek alles in kannen en kruiken", zegt een ontslagen medewerker. Voor de 27 medewerkers is ontslag aangevraagd.

De inmiddels gepensioneerde oud-medewerker Gerrit Kamphuis (70) werkte 37 jaar bij Droste. "Het is alsof een stuk van mijn leven verdwijnt", vertelt hij aan Hart van Nederland. Trots laat hij in Museum Vaassen Historie een verzameling Droste-blikken zien waar cacao en chocola in bewaard kon worden, terwijl hij terugblikt op de hoogte- en dieptepunten van zijn tijd bij Droste.

Gerrit Kamphuis begon in 1971 bij concurrent Venz, bekend van de hagelslag. Die namen al snel Droste over. Het was één van de vele overnames die Droste heeft gekend. Volgens Kamphuis een teken dat het bedrijf altijd verlies leed. Na de doorbraak op de markt met de iconische pastille is de cacaoproducent niet genoeg meegegaan met hun tijd waardoor ze niet konden opboksen tegen de concurrenten. "Bijna niemand kocht het. Zonde, want daardoor verdwijnt er een begrip in Nederland."