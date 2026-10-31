Chefkok Wayne in zijn nopjes met zeldzame vondst van oesterparel

Een bijzondere verrassing voor het personeel van Brasserie Pastis in het Brabantse Rosmalen. Tijdens het openen van oesters ontdekte medewerker Esti vrijdagavond ineens een parel in een van de schelpen. Chef-kok Wayne kon zijn ogen niet geloven. In zijn twaalf jaar als chef-kok had hij zoiets nog nooit meegemaakt.

Maak van Hart van Nederland je Google-favoriet

De vondst werd gedaan tijdens een doodnormale avond in het restaurant. Terwijl de gasten genoten van hun eten, was Esti in de keuken bezig met het openen van bestelde oesters. Plotseling riep een collega de chef-kok erbij. "Ik daarheen en toen zag ik het meteen: een parel. Heel erg bijzonder", vertelt Wayne.

Kans van één op 10.000

Volgens de chef-kok is het bijzonder zeldzaam om een parel in een oester aan te treffen. Hij schat de kans op ongeveer één op de 10.000 tot 15.000. "Je leest het inderdaad wel eens op internet dat het gebeurt maar het is echt wel zeldzaam."

De parel in kwestie. Beeld: Hart van Nederland

Normaal gesproken worden oesters na het openen gecontroleerd op kwaliteit, bijvoorbeeld om te kijken of er gruis in zit. Dit keer leverde die controle een onverwachte ontdekking op. Wat de parel waard is, weet Wayne nog niet. Mogelijk laat hij dat later onderzoeken.

Parel krijgt speciaal plekje

Verkopen is voorlopig niet aan de orde. De chef-kok wil de parel bewaren als herinnering aan de bijzondere avond. "We gaan de parel in ieder geval houden, het is een mooi aandenken. Een nieuw stukje verhaal van onze zaak."

Opvallend genoeg is het niet de eerste keer dat er bij Brasserie Pastis een parel wordt gevonden. Ongeveer acht jaar geleden ontdekte een gast tijdens het eten een parel in haar mond. Zij mocht haar bijzondere vondst destijds mee naar huis nemen.